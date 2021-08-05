اخماد حريق اندلع في بناية تجارية بمنطقة المنصور ببغداد / موسع

2021/08/05 | 23:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل بناية تجارية متخذة كشركة للسياحية وسفر مكونة من طابقين في منطقة المنصور قرب ساحة النسور وسط بغداد .وذكر بيان المديرية ان فرق الاطفاء طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشارها الى الابنية التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر./انتهى9

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