ما حقيقة اعتذار الساهر عن حفل افتتاح خليجي 25

2021/08/05 | 23:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

نفت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، اعتذار الفنان كاظم الساهر عن حفل افتتاح خليجي 25 في محافظة البصرة.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة، موفق عبد الوهاب، في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : إن “ما تناقلته بعض الوكالات الاخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي بشأن اعتذار الفنان كاظم الساهر من الحضور إلى البصرة لإحياء حفل افتتاح بطولة خليجي 25 نهاية العام الحالي لا صحة له، ولم يصلنا أي رد من الفنان الكبير كاظم الساهر الذي وجهت له دعوة شرفية موسومة بتوقيع وزير الشباب والرياضة لحضور حفل الافتتاح ولقاء الجماهير العراقية في مناسبة رياضية عزيزة على قلوب العراقيين ودول الخليج العربي”.

واوضح ان “الحديث عن أي مستجدات بشأن حفل الإفتتاح سابق لأوانه كثيراً بحكم الفاصل الزمني الذي يبعدنا عن موعد البطولة، كما ان ربط اية اخبار غير حقيقية عن البطولة يُعدُ اضرارا بسمعة الوطن ومكانته الرياضية التي نطمح جميعا ان تكون عند حسن ظن الجميع ونقل صورة مشرفة عن تحضيراتنا ومنشاتنا الرياضية وليس العكس، لذا نهيب بجميع وسائل الاعلام، عدم التعامل مع اية معلومة تثار هنا وهناك عبر اثير مواقع التواصل الاجتماعي والتعاطي معها، وان يكون الاعتماد على الخبر من مصدره المخول فقط”.

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