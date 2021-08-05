الجريمة الكبرى بحق المكون الأيزيدي والمكونات الأخرى - مصطفى محمد غريب

2021/08/05 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب لن نكرر أسباب تسليم الموصل والمناطق الاخرى لداعش الإرهاب وفي مقدمتها المسؤول الأول والأخرين في الحكومة حينذاك الذين كانوا في هرم السلطة، كان عليهم اول ما يقومون به تركهم مواقع مسؤولياتهم السياسية والحزبية اسوة بعشرات الامثال لقادة ومسؤولين كبار كانوا السبب المباشر أو غريب المباشر في احداث مأساة معينة لشعوبهم ومرة أخرى لن نعيد أسماء هؤلاء فقط لنتذكر مأساة الجريمة الكبرى التي لحقت بالأزيديين وعائلا ......





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