2021/08/05 | 23:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفكيك عبوتين لاصقتين قرب أبراج للطاقة المركز الخبري الوطني.

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