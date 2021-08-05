بغداد: إطلاق نار على دورية نجدة في محيط منطقة الدورة!

2021/08/05 | 23:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصيب ثلاثة منتسبين في الشرطة المحلية، الخميس، إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، في حي عرب جبور، بمنطقة الدورة ببغداد.

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وقال مصدر من سكان المنطقة لـ"ناس" (5 تموز 2021)، إن "دورية للنجدة تعرضت إلى إطلاق نار عندما خرجت من مركز شرطة عرب جبور، من قبل مجموعة مسلحة كانت تختبئ في البساتين المحيطة بالمركز، ولاذوا بالفرار، حيث بدأت قوة أمنية بملاحقة المهاجمين".

ولفت إلى أن "الهجوم جاء بعد أن سلّمت الشرطة المركز، أحد المسلحين".

وأضاف أن "الهجوم المسلح أدى إلى إصابة ثلاثة منتسبين، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج".





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