مستشار الامن القومي يعلق بشأن تطبيق القانون والرعاية الحكومية

2021/08/05 | 23:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الخميس، أن القانون لا يحاسب الأبرياء، مشيرا الى أن أبناء العراق تحت رعاية الحكومة.

وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقى NRTنسخة منه، اليوم (5 اب 2021)، أنه "بتكليف من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أجرى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، زيارة إلى مخيم الجدعة، للاطلاع على أحوال النازحين والوقوف على احتياجاتهم الإنسانية".

وأضاف البيان، أن "الأعرجي رافقه في جولته وفد أمني رفيع، ضم نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، ووكيل وزارة الهجرة كريم النوري، وعددا من ضباط الأجهزة الأمنية والعمليات المشتركة".

واوضح، انه اطلع على "أحوال النازحين في المخيم واستمع إلى مشكلاتهم ومعاناتهم في ظل أجواء الصيف القاسية"، مشيرا إلى أن "حضوره مع وفد أمني رفيع جاء لتلبية احتياجات ساكني المخيم، وتذليل العقبات أمام المشكلات التي يعانونها بالتعاون مع وزارة الهجرة المعنية بالأمر".

وأكد الأعرجي، أن "أبناء العراق هم تحت رعاية الحكومة العراقية، وأن العراق يحترم مبادئ حقوق الإنسان، وهي مبادئ سامية، ويجب أن يكون الإنسان العراقي محترما".

وبين، أن "القانون لا يحاسب الأبرياء على ذنب أو جريمة اقترفها غيرهم"، لافتا إلى أنه "نشعر بالسعادة أن نلتقي من يريد أن نستمع إليه، وسنكون أمناء في نقل المطالب الى رئيس الوزراء".

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