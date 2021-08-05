2021/08/05 | 23:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت لجنة الشباب والرياضة النيابية، الخميس، من التدخلات السياسية في الشأن الرياضي وخاصة انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، مشيرة إلى ان نتائجها ستكون فرض عقوبات على الرياضة العراقية.

وقال رئيس اللجنة، عباس عليوي، في تصريح لـNRT اليوم، (5 اب 2021)، ان "هناك ارادات سياسية تتدخل بالجانب الرياضي في العراق للضغط على بعض الجهات، وهذا ما ترفضه لجنة الشباب والرياضة"، مبينا ان "لجنته كانت على الحياد في انتخابات اللجنة الاولمبية ومنعت التدخلات المضرة بالرياضة العراقية".

ودعا عليوي "المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة لعدم اللجوء الى السياسيين في سبيل الضغط على بعض الجهات، وترك امر اختيار رئيس الاتحاد والنواب والاعضاء الى الهيئة العامة لتختار من تراه مناسبا"، مشددا على "ضرورة تظافر كل الجهود الحكومية والرياضية والاعلامية لدعم المنتخب الوطني في مهمته المقبلة وتذليل الصعاب امامه".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الشباب تكشف لـNRT عن تدخلات سياسية تضر بالرياضة وتطلق تحذيرا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الشباب تكشف لـNRT عن تدخلات سياسية تضر بالرياضة وتطلق تحذيرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).