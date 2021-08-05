خلال 48 ساعة.. كورونا تفتك بمسؤول عراقي سابق وزوجته

2021/08/05 | 23:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر حكومي في ديالى، الخميس، بوفاة مسؤول حكومي سابق وزوجته خلال 48 ساعة في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس ناحية بني سعد السابق( 20كم جنوب غرب بعقوبة)، رسول الحسيني، وزوجته توفيا بفارق زمني 48 ساعة بسب مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا".

وأضاف أن "مستوى الاصابات الحادة في ديالى ارتفع بشكل كبير في الاسابيع الـ3 الماضية"، مبينا أن "ردهات العزل ممتلئة حاليا".

ومنذ اذار العام الماضي وحتى الان توفي اكثر من 358 مدنيا في ديالى بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

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