الحلبوسي يبحث مع السفير الأميركي مخرجات الحوار الاستراتيجي

2021/08/06 | 00:00 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع السياسية في العراق وملف الانتخابات النيابية المبكرة، فضلاً عن أهمية مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين ودعم العراق في تحقيق التنمية والاستقرار، وعددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير الأميركي، خلال اللقاء، دعمَ بلاده

للعملية الديمقراطية في العراق، وإجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقبلة.

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