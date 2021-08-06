لجنة نيابية بالعراق: سببان يمنعان وصول أموال الموازنة للمحافظات والوزارات

2021/08/06 | 00:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أوضحت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الخميس، آلية صرف الموازنة إلى المحافظات، فيما حددت أسباب تأخرها.وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن هناك سببين لعدم وصول الموازنة إلى المحافظات والوزارات؛ فني …

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