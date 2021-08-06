2021/08/06 | 00:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بإصابة شرطيين بهجوم مسلح على دورية للشرطة جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة اقدمت على مهاجمة دورية للشرطة باسلوب اطلاق النار على الدورية ما اسفر عن اصابة شرطيين اثنين بجروح مختلفة".

وأضاف المصدر أن "الهجوم ضمن منطقة عرب جبور في الدورة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة شرطيين بهجوم على دورية جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة شرطيين بهجوم على دورية جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).