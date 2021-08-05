2021/08/06 | 00:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان لافتا في البيان الذي أصدره نادي برشلونة للإعلان عن رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي التأكيد على أن النادي واللاعب توصلا لاتفاق لكن ليس من الممكن تنفيذه.فما الذي حدث؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي في "حالة صدمة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي في "حالة صدمة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).