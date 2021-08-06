نادي النجف يجدد تعاقده مع المدرب هاتف شمران

2021/08/06 | 00:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلنت الهيئة الإدارية لنادي النجف الاشرف الرياضي عن تجديد تعاقدها مع الكابتن هاتف شمران مدربا لفريق كرة القدم الأول للنادي للموسم 2021/2022 .وأكد رئيس الهيئة الإدارية للنادي رضوان الكندي أن التسمية هي الخطوة الأولى لتهيئة الفريق للاستحقاقات المقبلة./انتهى

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