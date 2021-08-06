2021/08/06 | 00:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت خلية الإعلام الأمني عن احباط تفجير برج للطاقة الكهربائية في الانبار.وذكر بيان للخلية انه وفقاً لمعلومات استخبارية تفيد بوجود عبوات ناسفة بالقرب من أحد ابراج نقل الطاقة الكهربائية خرجت قوة من لواء المشاة التاسع والعشرين فرقة المشاة السابعة بواجب بحث وتفتيش ضمن قاطع المسؤولية في قضاء هيت، اسفرت العملية عن العثور على عبوتين لاصقتين محليتي الصنع مربوطتي على جهاز موبايل بالقرب من أحد ابراج إلطاقة الكهربائية، حيث تم تفكيك العبوتين وتفجيرهما من قبل مفرزة المعالجة./انتهى9

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