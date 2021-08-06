بيان لسلطة الطيران المدني حول ملابسات انحراف طائرة إيرانية في مطار النجف

2021/08/06 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أجرت سلطة الطيران المدني العراقي، كشفاً فنياً حول ملابسات انحراف الطائرة التابعة لشركة قشم الإيرانية أثناء إقلاعها من مطار النجف الأشرف الدولي.

وقالت السلطة في بيان، انه "تم تدقيق إجازات فريق العمل الذي قام بأعمال الصيانة على الطائرة والتي تم استبدال الإطارات الخاصة بها".

واكدت أن "سبب العارض يعود للطائرة والطيار ولا علاقة لمطار النجف الأشرف الدولي ( المدرج ) بانحراف مسار الطائرة إثناء الإقلاع".

وأضافت سلطة الطيران أن "إجراءات الكشف الفني جرت بحضور ممثل عن سلطة الطيران المدني الإيراني وتم بعد ذلك السماح للطائرة بالإقلاع وعلى متنها طاقمها وفريق العمل الإيراني فقط".

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