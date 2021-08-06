حقيقة احتراق قسم العقود أو الأرشيف في هيئة السياحة

2021/08/06 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، الخميس، احتراق قسم العقود أو الأرشيف في هيئة السياحة.

وقال المدير العام للوزارة عبد القادر السعدي في بيان، ان "ننفي الشائعات والأخبار المتداولة حول حرق قسم العقود أو أرشيف هيئة السياحة".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، انباءً عن احتراق قسم العقود والأرشيف في هيئة السياحة.

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