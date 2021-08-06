سلطة الطيران تحدد الجهة المسؤولة عن انحراف طائرة إيرانية بمطار النجف

2021/08/06 | 00:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف - واعحددت سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، الجهة المسؤولة عن انحراف طائرة إيرانية بمطار النجف.وذكر إعلام السلطة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "سلطة الطيران المدني العراقي اجرت كشفاً فنياً حول ملابسات انحراف الطائرة التابعة لشركة قشم الإيرانية أثناء إقلاعها من مطار النجف الأشرف الدولي"، مبيناً أن "ذلك يأتي بتوجيه من قبل رئيس السلطة نائل سعد عبد الهادي حيث تم تكليف فريق مختص من مفتشي قسم السلامة الجوية".وأضاف أنه "تم تدقيق إجازات فريق العمل الذي قام بأعمال الصيانة على الطائرة والتي تم استبدال الإطارات الخاصة بها".ولفت إلى أن "سبب العارض يعود للطائرة والطيار ولا علاقة لمطار النجف الأشرف الدولي ( المدرج ) بانحراف مسار الطائرة إثناء الإقلاع"، مشيراً إلى أن "إجراءات الكشف الفني جرت بحضور ممثل عن سلطة الطيران المدني الإيراني وتم بعد ذلك السماح للطائرة بالإقلاع وعلى متنها طاقمها وفريق العمل الإيراني فقط".وبين أن "فريق مفتشي قسم السلامة الجوية لم يسمح في وقت سابق بإقلاع الطائرة لحين استكمال الكشف الفني وإيضاح النتائج المعنية بالطائرة".

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