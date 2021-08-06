واشنطن للرئيس الإيراني الجديد: اغتنم الفرصة

2021/08/06 | 00:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حثت الولايات المتحدة، الخميس، الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي على العودة إلى المحادثات، بهدف دفع البلدين لاستئناف الالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، مكررة موقفها من أن نافذة الدبلوماسية لن تظل مفتوحة للأبد.

وتتفاوض إيران مع ست قوى عالمية لإحياء اتفاقها النووي الذي تخلى عنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات، ووصفه بأنه شديد التساهل مع طهران.



وانتهت آخر جولة من المحادثات في فيينا في 20 يونيو.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين: “رسالتنا للرئيس رئيسي هي نفسها رسالتنا لأسلافه..



الولايات المتحدة ستدافع وتسعى من أجل تحقيق مصالحنا للأمن القومي ومصالح شركائنا.



نأمل أن تغتنم إيران الآن فرصة السعي للحلول الدبلوماسية”.

وأضاف برايس في إفادة صحفية اعتيادية “نحث إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات سريعا حتى يتسنى لنا إنجاز عملنا”.

وتابع: “هذه العملية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية”.

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