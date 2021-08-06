محمود درويش الحاضر بين صفورية وسيدني - جواد بولس

2021/08/06 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس لم أكن أشعر أنه، ومع كل اطلالة يوم جديد، كان ينحت حروف جداريته على مرايا أرواحنا، ويحرق كل صباح ريشة من جناحيه ليقترب من الحقيقة، "وليكمل رحلته الأولى إلى المعاني".



في مثل هذه الأيام، قبل ثلاثة عشر عامًا، تيقّن محمود درويش انه "يمتلك ما يكفي من الماضي وينقصه غد"، فقرر أن "يسلّ من عدمه وجوده"، وهو الذي قال للموت : "أيها الموت انتظرني خارج الأرض ، انتظرني في بلادك، ريثما أنهي حديثًا عابرًا مع ما ت ......





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