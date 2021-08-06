توضيح رسمي عراقي بعد حادثة الطائرة الإيرانية في مطار النجف

2021/08/06 | 01:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت سلطة الطيران المدني في العراق، الخميس، الجهة المسؤولة عن انحراف طائرة إيرانية في مطار النجف.

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