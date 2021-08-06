ميغن ماركل في عيدها الأربعين: لمساعدة النساء على معاودة العمل

2021/08/06 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميغن ماركل في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019 في جنوب إفريقيا © ا ف ب/ارشيف ميشال سباتاري لوس انجليس (أ ف ب) – احتفت ميغن ماركل دوقة سا**** بعيد ميلادها الأربعين في شريط فيديو تطلب فيه من أصدقائها مساعدة النساء على معاودة العمل بعد الوباء.وتظهر الممثلة السابقة وزوجة الأمير هاري في تسجيل […]

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