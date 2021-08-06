إسرائيل تصرّ على منح جرعة لقاح ثالثة رغم دعوة منظمة الصحة العالمية إلى التأجيل

2021/08/06 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ يتلقى جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 في مستشفى شيبا في رامات غان في 30 تموز/يوليو 2021 © تصوير مشترك/ا ف ب مايا أليروزو القدس (أ ف ب) – رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي الخميس أنّ دولته تقدّم “خدمة كبيرة” للعالم بإطلاقها تجربة منح الجرعة الثالثة المعززة ضد كوفيد-19 على […]

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