2021/08/06 | 01:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت الصحف الأرجنتينية نبأ رحيل أسطورتها، ليونيل ميسي، عن صفوف نادي برشلونة الإسباني بالنبأ "القنبلة" ذات الارتدادات العالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("قنبلة" رحيل ميسي.. "صدمة عالمية") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("قنبلة" رحيل ميسي.. "صدمة عالمية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).