2021/08/06 | 01:56 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات العراقية تصدر توضيحا بشأن "انحراف" طائرة إيرانية في مطار النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/06 | 01:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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