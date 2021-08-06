2021/08/06 | 02:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن خفر السواحل الأميركي، الخميس، ضبط كمية قياسية من الكوكايين والقنب تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار خلال عمليات عدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط أطنان من المخدرات بقيمة فلكية في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط أطنان من المخدرات بقيمة فلكية في الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).