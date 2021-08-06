رئيسي يتسلم مهامه في إيران

2021/08/06 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية ليصبح رئيسا جديدا لإيران، الخميس، بعد انتخابات كان الإقبال عليها منخفضا، تم تنظيمها لمنع أي خصم يتمتع بمصداقية، لا سيما إن كان معتدلا، من الترشح لها.

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