أول تفاعل لنيمار مع خبر رحيل ميسي

2021/08/06 | 04:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب رحيل لاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن نادي برشلونة الإسباني بصدمة لدى الكثيرين حول العالم، وأثار الأمر تفاعل عدد هائل من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، كان زميله نيمار من أوائلهم.

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