تقرير أممي يعيد تذكير المجتمع الدولي بأن الاستيطان الإسرائيلي جريمة حرب - ماهر الشريف

2021/08/06 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماهر_الشريف بينما تظل قضيتا اقتلاع سكان حي الجراح وبلدة سلوان من منازلهم والتعديات المتكررة التي يقوم بها المستوطنون على المسجد الأقصى في القدس الشرقية قضيتين ملتهبتين، جاء التقرير السنوي الذي قدمه المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، إلى مجلس حقوق الإنسان يوم 9 تموز/يوليو الجاري ليعيد تذكير المجتمع الدولي بأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ......





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