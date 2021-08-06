معنى انفجار 4 أب - الفضل شلق

2021/08/06 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق هي جريمة العصر، لكن لا تستطيع هذه الحكومة، أو أية حكومة أخرى، أن تتعاطى مع انفجار 4 أب على أنه جريمة، سواء كانت حاصلة عن إهمال مقصود أو غير مقصود، وسواء كانت متعمدة أم لا، بل على أنها نتيجة حتمية لنظام لا يعتبر الناس مرجعيته.



ولا يكترث لهم؛ نظام من الإهمالات والارتكابات التي تؤدي حتما الى ما أدت إليه؛ نظام يتساوى فيه الخير والشر.



نظام يصعب فيه تمييز الخير عن الشر، والجريمة عن الإحسان؛ نظام تع ......





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