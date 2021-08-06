أديب يكتب لنا من تحت التراب - منى حلمي

2021/08/06 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي منى حلمى ---------- أديب يكتب لنا من تحت التراب بلغة الموت ذات الحبر السِرى والأسرار ---------------------------------------- نعيش هذه الأيام ذكرى رحيله الثلاثين ، التى تنتصر على الحر المنهك ، وتحوله الى واحة رطبة ، منعشة ، تريح الأعصاب ، نقطف من أشجارها ، ما لًذ وطاب ، من ثمار الأدب الرفيع ،والكلمات المتمردة على أبجدية اللغة ، وآفاق الخيال العقيمة المحدودة .



جاء الى الوجود ، ......





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