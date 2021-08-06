2021/08/06 | 08:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قالت دائرة حرس الحدود البولندية، إنها اعتقلت أكبر مجموعة من المهاجرين غير النظاميين في تاريخ البلاد على الحدود البيلاروسية البولندية.وجاء في بيان الدائرة أن “ضباط مفرزة بودلاسكا الحدودية اعتقلوا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم 50 عراقياً..



بولندا تعتقل أكبر مجموعة من المهاجرين غير النظاميين بتاريخها المركز الخبري الوطني.

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