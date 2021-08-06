فرنسا تفرض الشهادة الصحية كتصريح لدخول المطاعم والمقاهي اعتبارًا من الاثنين

2021/08/06 | 08:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيد المجلس الدستوري الفرنسي، يوم الخميس، إجراءات الأساسية من قانون الوباء الجديد، والتي ستتطلب استخدام الشهادات الصحية كتصريح لدخول العديد من الأماكن والخدمات العامة جراء تفشي كورونا.

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