2021/08/06 | 08:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني اكتشف باحثون من جامعة ويسترن سيدني وهيئة البحوث الأسترالية (CSIRO)، وكالة العلوم الوطنية الأسترالية، سحبا غريبة من الإلكترونات تحيط بالمجرات في أعماق الكون.وهذه السحب، التي تبعد نحو مليار سنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاشباح الراقصة..



ظاهرة جديدة بالكون تعرف عليها المركز الخبري الوطني.

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