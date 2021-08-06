2021/08/06 | 09:04 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور: قدمنا مقترحا بشأن تظليل السيارات جزئيا بسبب الحرارة.. هذا ما عرقله هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/06 | 09:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور: قدمنا مقترحا بشأن تظليل السيارات جزئيا بسبب الحرارة.. هذا ما عرقله) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور: قدمنا مقترحا بشأن تظليل السيارات جزئيا بسبب الحرارة.. هذا ما عرقله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).