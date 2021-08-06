2021/08/06 | 09:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسم الحرائق.. اخماد نيران نشبت ببناية تجارية في بغداد (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسم الحرائق.. اخماد نيران نشبت ببناية تجارية في بغداد (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).