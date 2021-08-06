العثور على جثة مواطن مقتول في ديالى

2021/08/06 | 09:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الجمعة، بمقتل مدني تحت ظروف غامضة في اطراف ناحية ابي صيدا شمال شرقي بعقوبة بمحافظة ديالى.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (6 آب 2021)، ان "قوات الأمن عثرت على جثة مدني مقتولا في قرية ضباب باطراف ناحية ابي صيدا شمال شرقي بعقوبة".

واضاف، ان "اسباب القتل لم تكن معروفة، فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته".

N.A

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