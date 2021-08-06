الصحة العالمية تحذر من خطر حقيقي يهدد العالم

2021/08/06 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، إن البشرية الآن في خطر حقيقي بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا، على الرغم من نجاح عمليات التطعيم.وأضاف غيبريسوس في تصريح نشره الموقع […]

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