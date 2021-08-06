2021/08/06 | 09:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يحدد ثلاث فئات مشمولة بقروض السكن المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحدد ثلاث فئات مشمولة بقروض السكن) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحدد ثلاث فئات مشمولة بقروض السكن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).