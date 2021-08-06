الرافدين يحدد 3 فئات مشمولة بقروض السكن



الرافدين يحدد 3 فئات مشمولة بقروض السكن
2021/08/06 | 09:37 - المصدر: موازين نيوز
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