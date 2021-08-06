توضيح عراقي بشأن انحراف الطائرة الإيرانية عن مسارها في مطار النجف

2021/08/06 | 09:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت سلطة الطيران المدني، الجمعة، بشأن ملابسات انحراف طائرة شركة قشم الإيرانية في مطار النجف، مؤكدة أن سبب العارض يعود للطائرة والطيار.

وقالت السلطة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (6 آب 2021) إنها "أجرت كشفا فنيا حول ملابسات انحراف الطائرة التابعة لشركة قشم الإيرانية أثناء إقلاعها من مطار النجف الأشرف الدولي، ويأتي ذلك بتوجيه من قبل رئيس السلطة الكابتن نائل سعد عبد الهادي حيث تم تكليف فريق مختص من مفتشي قسم السلامة الجوية".

وأضاف البيان، انه "تم تدقيق إجازات فريق العمل الذي قام بأعمال الصيانة على الطائرة والتي تم استبدال الإطارات الخاصة بها"، موكدا أن "سبب العارض يعود للطائرة والطيار ولا علاقة لمطار النجف الأشرف الدولي (المدرج) بانحراف مسار الطائرة إثناء الإقلاع".

ولفتت سلطة الطيران الى أن "إجراءات الكشف الفني جرت بحضور ممثل عن سلطة الطيران المدني الإيراني وتم بعد ذلك السماح للطائرة بالإقلاع وعلى متنها طاقمها وفريق العمل الإيراني فقط"، مبينة أن "فريق مفتشي قسم السلامة الجوية لم يسمح في وقت سابق بإقلاع الطائرة لحين استكمال الكشف الفني وإيضاح النتائج المعنية بالطائرة".

N.A

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