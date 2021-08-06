2021/08/06 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امين_يونس ـ ما رأيك ياحمكو أن نقضي وقت فراغنا الطويل ، بأن أتظاهَر بأنني صحفي وأنتَ تلعب دَور الخبير ، فأجري معك لقاءاً وأسألك فتجيب ؟* والله فكرة حلوة .



ـ لكن بشرط أن لا تتفلسف ياحمكو ولا " تتعيقل " ولا تطرح أفكاراً مجنونة .* هه هه هه أنتَ إسأل كما تُريد يارجُل وأنا سأجيب كما يحلو لي … الغاية هي مُجرّد تمضية وقت .



ـ طيب … السؤال الأول : أعلنَ الشيوعي العراقي مقاطعته للإنتخابات القادمة وأو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حَمكو الخبير - امين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حَمكو الخبير - امين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).