حول منظومة الولاء لسلطة آل الأسد - عبدالله تركماني

2021/08/06 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني أسست سلطة آل الأسد، إضافة إلى أدوات العنف المتعددة وآليات التفكيك المجتمعي، منظومة الولاء على آليات فساد تديرها الأجهزة الأمنية وتعيد من خلالها توليد منظومة الولاء.



كما تأسست على قاعدة القوانين الناظمة التالية للأداء السلطوي: أولاً، أحادية السلطة واختزال مؤسسات الحكم برمتها بشخص وقرارات ورغبات رأس النظام.



ثانياً، اشتراط الولاء المطلق والطاعة العمياء لكل أوامر الرأس الحاكم الأوحد ورغباته ورؤاه.



ثال ......





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