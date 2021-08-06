صراع الهُويّات - حسن مدن

2021/08/06 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن إذا ما استثنينا دائرة محدودة من الخيارات في الحياة، كأن يختار أحدنا دراسة الطب أو الهندسة أو القانون، ليصبح تبعاً لذلك في عداد الأطباء أو المهندسين أو المحامين، أو سواها من مهن، أو أن يختار مكان سكنه، فينتسب، بحكم عنوانه، إلى منطقة من المناطق، وعلى الرغم من أنه حتى لو حملت الظروف فرداً أو مجموعة من الناس على الانتقال من بلد إلى آخر، فإن الهوية الأصلية ستظل لصيقة بهم وبأحفادهم من بعدهم.هذا يفسر ......





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