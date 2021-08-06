أسعار النفط ترتفع بأكثر من واحد في المئة

2021/08/06 | 10:43 - المصدر: بغداد اليوم

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سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً أمس بأكثر من واحد في المئة، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتاً بما يعادل 1.3 في المئة لتبلغ عند التسوية 71.29 دولاراً للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتاً أي 1.4 في المئة لتجري التسوية عند 69.09 دولاراً للبرميل.

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