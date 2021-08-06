2021/08/06 | 10:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الجمعة لكنها ظلت في طريقها صوب أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ آذار، حيث أثارت قيود السفر للحد من انتشار نسخة دلتا مخاوف بشأن الطلب على الوقود.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا إلى 71.76 دولارًا للبرميل في الساعة 0640 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا إلى 69.54 دولارًا للبرميل ، لكن كلا العقدين تراجعا بنسبة 6٪ هذا الأسبوع ، وهو أكبر عدد منذ آذار.وتستعد اليابان لتوسيع قيود الطوارئ لتشمل المزيد من المحافظات بينما فرضت الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، قيودًا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يتجه إلى أكبر خسارة أسبوعية منذ آذار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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