2021/08/06 | 10:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات هناك 31.8 مليون إصابة.وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية انه “تم تسجيل 44643 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 31.86 مليون إصابة”.وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 464 حالة وفاة جراء الفيروس، ليصبح إجمالي الوفيات 426754.من جانب آخر، طلبت الحكومة المركزية الهندية من سلطات الولايات فرض قيود قبل الاحتفال بالمهرجانات في أنحاء البلاد، محذرة من أن التكدس قد يؤدي إلى تسارع وتيرة انتشار كورونا وزيادة جديدة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند ترصد أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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