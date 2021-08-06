ثلاث فئات مشمولة بقروض السكن لمصرف الرافدين

2021/08/06 | 10:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حدد مصرف الرافدين ثلاث فئات مشمولة بقروض السكن.وذكر المصرف في بيان :" ان الفئات المشمولة هي فئة الموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمواطنين"، مبينا :" ان قروض السكن تصل الى 50 مليون دينار "./انتهى3

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