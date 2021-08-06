الذهب يتجه لتسجيل اكبر انخفاض منذ منتصف حزيران الماضي

2021/08/06 | 10:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نزل الذهب، اليوم الجمعة، ليقبع قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة).وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1799.46 دولار للأوقية (الأونصة) ويتجه صوب تسجيل اسوأ اداء أسبوعي منذ منتصف حزيران الماضي.وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1802.50 دولار.وارتفع مؤشر الدولار 0.1 % مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.12 دولار للأوقية (الأونصة) وانخفضت بنحو 1.4 % في الأسبوع.ونزل البلاتين 0.4 % إلى 1001.66 دولار ويتجه صوب تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ حزيران.وارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 2652.93 دولار./انتهى3

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