رئيس إيران الجديد.. نهج جديد مع أمريكا والغرب وأولويات مختلفة عن سلفه

2021/08/06 | 11:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي كلمة واثقة وجريئة خلال تنصيبه يوم الخميس في طهران.ويبدو أن رئيسي ينوي الشروع في اتجاه اقتصادي مختلف عن سلفه حسن روحاني، حيث يسعى إلى اقتصاد يعتمد بدرجة أقل على محاولة إصلاح العلاقات مع الدول الغربية ومحاولة تخفيف العقوبات والتركيز بدلاً من ذلك على تعزيز التجارة في المنطقة وأفريقيا.تقرير مراسلنا، فريد بليتغن من طهران.

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