كربلاء.. تعاني نقصا في ردهات العزل لمصابي كورونا

2021/08/06 | 11:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني تطالب المستشفيات بإخلاء الردهات الكرفانية التي أقامتها العتبة الحسينية والعباسية مما تسبب بزيادة الضغط على المستشفيات.

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